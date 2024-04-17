Metin Akpınar'ın yıllar önce evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen Duygu Nebioğlu, ablasının da kendisiyle aynı kaderi yaşadığını, babasının ünlü bir gazeteci olduğunu söyledi. Söylentilerin ardından gazetecinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıktı. Dündar, iddiayı yalanlarken davayı açan Dilara G. ortaya çıktı.
Dilara G., gazeteci Uğur Dündar'a babalık davası açıldı ve ikili arasında DNA testi yapıldı. Adli Tıp Kurumu, yapılan incelemenin ardından Dündar'ın Dilara G.'nin biyolojik babası olmadığını açıkladı. Davayla gündeme gelen Dilara'nın evli ve çocuklu olduğu öğrenildi.
Sabah'a röportaj veren Duygu Nebioğlu, Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim "Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor" dedi. Nebioğlu'nun bahsettiği kişinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıktı.
Hakkındaki iddianın ardından sabaha karşı X hesabından bir açıklama yapan Uğur Dündar, davanın devam ettiğini ve gizlilik kararı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son söze söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve Avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara ortaya çıktı - Son Dakika
Mardin'in Midyat ilçesinde motosikletle hız ve trafikte akrobatik hareketler yapan 3 sürücüye 95 bin 926 TL para cezası verildi. Polis ekipleri, tehlikeli hareketler yapan sürücüleri tespit etmek için çalışma başlattı ve 3 kişi yakalandı. Sürücülere trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı ve ayrıca çeşitli trafik kurallarını ihlal ettikleri için toplamda 95 bin 925 TL idari para cezası uygulandı.
Manisa'nın Selendi ilçesinde bugün meydana gelen olayda, dağdan kopan büyük kaya parçaları Ahmet Cımık'a ait kiraz bahçesine yuvarlandı. Kaya parçaları su deposu ve su tankerine zarar verirken, olayın ardından Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu. Bölgeye gelen ekipler çalışmalara başladı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde sanayi esnafının yol verme kavgasında bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırganın ağabeyi ise tabancayla ateş açtı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde Kabala köyünde yapılan petrol arama çalışmaları sırasında bir işçi, dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. AFAD arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan işçi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur-Isparta karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Sanayi kavşağında kırmızı ışıkta durmak isterken kontrolden çıkarak takla attı ve refüje devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ-Malkara kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, kazaya neden olan sürücü firar etti. Jandarma tarafından yakalanan sürücü tutuklandı.
Bartın Özel İdare Kavşağı'nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken, diğer sürücü ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 44 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 478 fişek, 28 sentetik ecza hapı, 3 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 52 av tüfeği fişeği ele geçirildi. 28 kişi gözaltına alındı.
Muş'un Varto ilçesinde köy muhtarının aracıyla öğrenci servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (8)