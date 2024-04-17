Uğur Dündar\'a babalık davası açan Dilara ortaya çıktı

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Metin Akpınar'ın yıllar önce evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen Duygu Nebioğlu, ablasının da kendisiyle aynı kaderi yaşadığını, babasının ünlü bir gazeteci olduğunu söyledi. Söylentilerin ardından gazetecinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıktı. Dündar, iddiayı yalanlarken davayı açan Dilara G. ortaya çıktı.

SAKİN BİR HAYAT YAŞIYOR

Dilara G., gazeteci Uğur Dündar'a babalık davası açıldı ve ikili arasında DNA testi yapıldı. Adli Tıp Kurumu, yapılan incelemenin ardından Dündar'ın Dilara G.'nin biyolojik babası olmadığını açıkladı. Davayla gündeme gelen Dilara'nın evli ve çocuklu olduğu öğrenildi.

NE OLDU?

Sabah'a röportaj veren Duygu Nebioğlu, Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim "Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor" dedi. Nebioğlu'nun bahsettiği kişinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıktı.

UĞUR DÜNDAR'DAN AÇIKLAMA: ADLİ TIP KURUMU BİYOLOJİK BABALIK İDDİASINI REDDETTİ

Hakkındaki iddianın ardından sabaha karşı X hesabından bir açıklama yapan Uğur Dündar, davanın devam ettiğini ve gizlilik kararı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son söze söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve Avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.