Uğur Mumcu Ailesi ile Randevu
Adalet Bakanı Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle suikast dosyası hakkında görüşecek.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Uğur Mumcu Ailesi ile Randevu - Son Dakika
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