Ukrayna'da Rus gece saldırısında 1 kişi öldü, 550 bin aile elektriksiz kaldı - Son Dakika
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Ukrayna'da Rus gece saldırısında 1 kişi öldü, 550 bin aile elektriksiz kaldı

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Ukrayna\'da Rus gece saldırısında 1 kişi öldü, 550 bin aile elektriksiz kaldı
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Rus güçlerinin gece Ukrayna genelinde düzenlediği füze ve İHA saldırılarında Kiev bölgesinde 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı, 3 kişi kayıp. Zelenskiy, enerji altyapısına ait 10'dan fazla tesisin hasar gördüğünü ve en az 550 bin ailenin elektriğinin kesildiğini bildirdi.

Rus güçlerinin gece boyunca Ukrayna genelinde balistik füze ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı, 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Rusya gece saatlerinde Ukrayna genelini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı. Kiev bölgesindeki saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Üç kişinin kayıp olduğu öğrenildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıdan önce herhangi bir uyarı yapılmadığını belirterek, "Rusya yine enerji tesislerini ve altyapıyı hedef aldı. Bir sağlık kliniği, bir okul, bir metro istasyonu ve konutlar da hasar gördü. Rusya, Kiev ve Kiev bölgesine yönelik kasıtlı saldırısında toplam 16 balistik füze fırlattı. Ayrıca jet motorlu "Shahed" tipi insansız hava araçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli türlerde 200'den fazla İHA kullandı. Saldırılar Harkov ve Dnipro bölgelerinden Volyn, Rivne ve Odessa bölgelerine kadar uzandı. Ne yazık ki can kayıpları yaşandı" dedi.

"Enerji altyapısına ait 10'dan fazla tesis hasar gördü"

Rus güçlerinin gece boyunca Vinnitsya, Volyn, Kirovohrad, Kiev, Mykolaiv, Zhytomyr, Hmelnitski, Harkov, Ternopil, Odessa ve Rivne bölgelerindeki enerji tesislerine saldırdığını belirten Zelenskiy, "Yalnızca bu gece, enerji altyapısına ait 10'dan fazla tesis hasar gördü ve en az 550 bin ailenin elektriği kesildi. Onarım ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"Putin, gerilimi azaltmaya yönelik hiçbir adım atmak da istemiyor"

Ukrayna'nın hiçbir zaman savaş istemediğini vurgulayan Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna, ortaklarımızın savaşı onurlu bir şekilde sona erdirmeye yönelik her girişimini memnuniyetle karşıladı. Her ateşkes önerisine olumlu cevap verdik. Rusya'nın cevabı ise defalarca balistik füzeler, "Shahed" tipi İHA'lar ve ölümcül saldırılar oldu. Putin bu savaşı sona erdirmek istememekle kalmıyor, gerilimi azaltmaya yönelik hiçbir adım atmak da istemiyor. Ortaklarımızın her biri, Rusya'nın ret yanıtlarını duyduğunda bu durumu bizzat deneyimledi. Gerçekleri doğru adlandırmak çok önemli. Saldırganı saldırgan olarak tanımlamak ve Ukrayna'nın hayatları korumasına yardımcı olmak gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"Savaş devam ediyor ve bunun tek nedeni Rusya'nın saldırıları ve savaşı uzatma isteği"

Ukrayna'ya hava savunması için gerekli füze sevkiyatlarının engellediğini belirten Zelenskiy, "Rusya'ya yaptırımlar konusunda kolaylık sağlanması veya yaptırımların ertelenmesi, ne yazık ki ortaklarımızın gerçekleri görmezden gelmesi anlamına geliyor. Gerçek şu ki savaş devam ediyor ve bunun tek nedeni Rusya'nın saldırıları ve savaşı uzatma isteği. Bu gerçeği kabul eden ve Ukrayna'ya yardım eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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