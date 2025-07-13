Ukrayna'da Suikast Operasyonu: Rus Ajanları Öldürüldü

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamada, geçen hafta öldürülen SBU Albayı Ivan Voronych suikastına ilişkin Kiev bölgesinde düzenlenen operasyonda Rus gizli servis ajanlarının öldürüldüğü bildirildi.

Ukrayna'da geçtiğimiz hafta öldürülen Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Albayı Ivan Voronych suikastına yönelik operasyon düzenlendi. SBU tarafından yapılan açılamada, Kiev bölgesinde düzenlenen operasyonda Rus gizli servis ajanlarının öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamaya göre, operasyon, Voronych'in öldürülmesinin arkasında olduğu düşünülen 2 Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ajanını gözaltına almak üzere bugün düzenlendi. Açıklamada, kaç FSB ajanının öldürüldüğü belirtilmedi.

Voronych'e otoparkta 5 el ateş edilmişti

SBU üst düzey bir görevlisi Albay Ivan Voronych, Perşembe günü Kiev'in merkezinde maskeli ve silahlı bir saldırgan tarafından öldürülmüştü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, maskeli saldırganın bir otoparkta Voronych'e susturuculu bir tabancayla en az 5 el ateş ettiği görülmüştü. Albay Voronych olay yerinde hayatını kaybetmiş, Ukrayna Ulusal Polisi ve Güvenlik Servisi (SBU) ölümle ilgili soruşturma başlatmıştı. - KİEV