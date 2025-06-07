Ukrayna'nın Rus Üslerine İHA Saldırısı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 1 Haziran'da Rus askeri üslerine düzenlediği saldırılara ait yeni bir görüntü servis ederek, bir Rus Tu-22M stratejik bombardıman uçağının imha edildiği anları içeren insansız hava aracı (İHA) görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı.

Ukrayna, dört Rus askeri hava üssüne yönelik 1 Haziran'da gerçekleştirdiği büyük çaplı İHA saldırısından yeni görüntülerini yayınladı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), bir Rus Tu-22M stratejik bombardıman uçağının imha edildiği anları içeren İHA görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde, uçakların yandığı anlar yer aldı.

Ukrayna'nın Rus hava üslerine saldırısı

Ukrayna 1 Haziran'da Rusya'nın iç bölgelerindeki hava üslerine İHA saldırısı düzenlemiş, A-50, Tu-95 ve Tu-22 M3 dahil olmak üzere 40'tan fazla Rus bombardıman uçağını vurmuştu. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Rus hava üslerine yönelik saldırıda kullanılan İHA'ların daha önce Rusya'ya sokulduğu, daha sonra da ahşap kabinler ile kamyonlara saklandığı ve bu kamyonlardan hedeflerine havalandığı aktarılmıştı. Saldırıya "Örümcek Ağı Operasyonu" adı verildiği ifade edilen haberlerde, saldırının 1,5 yıl planlandığı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından bizzat yönetildiği aktarılmıştı. Saldırıların Rusya'ya 2 milyar dolar zararı olduğu iddia edilmişti. - KİEV