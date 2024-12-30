Ukrayna ve Rusya arasında esir takası anlaşması - Son Dakika
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Ukrayna ve Rusya arasında esir takası anlaşması

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda yapılan esir takasında 189 Ukraynalının evlerine döndüğünü açıkladı. Rusya ise karşılıklı olarak 150 askerin iade edildiğini duyurdu.

30.12.2024 20:33  Güncelleme: 22:09
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ve Ukrayna arasında esir takası gerçekleştirildiğini belirterek, 189 Ukraynalının evlerine döndüğünü açıkladı.

Ukrayna ve Rusya Arasında Esir Takası: 189 Ukraynalı Evine Döndü

189 UKRAYNALI ESİR EVLERİNE DÖNDÜ

Ukrayna ve Rusya arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arabuluculuğunda esir takası gerçekleştirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı açıklamada 189 Ukraynalının kendilerine iade edildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın Rus esaretinden kurtarılması her zaman hepimiz için çok güzel bir haberdir ve bugün o günlerden biri. Ekibimiz 189 Ukraynalıyı daha evlerine döndürmeyi başardı" dedi.

Ukrayna ve Rusya Arasında Esir Takası: 189 Ukraynalı Evine Döndü

BAE'nin esir takası müzakerelerinde arabulucu rolü üstlendiğini aktaran Zelenski, "Kimseyi unutmuyoruz. İnsanlarımızı geri getirmek için çalışan ekibe ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere tüm ortaklarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Rusya Arasında Esir Takası: 189 Ukraynalı Evine Döndü

150 RUS ASKERİ DE GERİ GETİRİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Zelesnkiy'nin aksine karşılıklı olarak 150'şer askerin takas edildiği belirtildi. Bakanlık, "30 Aralık tarihinde müzakere süreci sonucunda Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 150 Rus asker geri getirildi. Karşılığında 150 Ukrayna askeri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi" denildi. Bakanlık, Rus askerlerinin Belarus topraklarına sevk edildiğini aktararak, rehabilitasyon ve sağlık kontrollerinin Belarus'ta yapılacağını ifade etti.

Ukrayna ve Rusya Arasında Esir Takası: 189 Ukraynalı Evine Döndü
Ukrayna ve Rusya arasında esir takası anlaşması
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ukrayna ve Rusya arasında esir takası anlaşması - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mustafa tufan:
    ABD ve Avrupa’nın yüzünden gerçekleşen saçma bi savaş 8 2 Yanıtla
  • Chen Medya :
    yaw arkadaş putin zerre umurumda değil de bir iş yapıyorsun dogru düzgün yap. adamı haber yapmışsın gözü kapalı başlatiyorsun videoyu doğru.duzgun bi video görseli koysaniza 0 0 Yanıtla
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