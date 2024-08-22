Ukrayna, Rusya'nın Kavkaz Limanı'ndaki bir feribotu vurdu - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'nın Kavkaz Limanı'ndaki bir feribotu vurdu

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Ukrayna, Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesindeki Kavkaz Limanı'na düzenlediği saldırıda yakıt tankı taşıyan feribotu vurdu.

22.08.2024 20:36
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Ukrayna, Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesindeki Kavkaz Limanı'na saldırı düzenledi. Saldırıda, 30 yakıt tankı taşıyan feribot vuruldu. Saldırı sonrası limanda yangın çıkarken, feribot ise battı. Limanın bulunduğu Temryuk kasabasının yöneticisi Fyodor Babenkov, saldırıyı doğruladı.

Saldırı sonrası limandaki tüm çalışanlar tahliye edilirken, yangınla mücadele için 100'den fazla itfaiyeci ve özel bir tren bölgeye gönderildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

Rusya'nın Karadeniz'deki en büyük çıkış noktalarından biri olarak bilinen Kavkaz Limanı, hem ihracat hem de Kırım'a yakıt ikmali için gemilere hizmet veriyor.

Ukrayna, Rusya\'nın Kavkaz Limanı\'ndaki bir feribotu vurdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ukrayna, Rusya'nın Kavkaz Limanı'ndaki bir feribotu vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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