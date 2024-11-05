Ukrayna ve Kuzey Kore Birlikleri İlk Kez Karşı Karşıya - Son Dakika
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Ukrayna ve Kuzey Kore Birlikleri İlk Kez Karşı Karşıya

Ukrayna ve Kuzey Kore Birlikleri İlk Kez Karşı Karşıya

Ukrayna Savunma Bakanı, Kuzey Kore birliklerinin cephede Ukrayna ile çatıştığını doğruladı.

05.11.2024 08:11
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Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Ukrayna ve Kuzey Kore birliklerinin cephede ilk kez karşı karşıya geldiğini doğruladı.

"KUZEY KORE BİRLİKLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI"

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko ise, "Kuzey Kore askeri birlikleri Kursk'ta ilk kez ateş altına alındı" açıklamasında bulundu.

UKRAYNA SAVUNMA BAKANI DOĞRULADI

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya 10 bin asker gönderdiğine yönelik haberler gündemdeki tazeliğini korurken, Ukrayna hükümetinden konuyla ilgili kritik bir açıklama geldi. Resmi Güney Kore basınına konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Ukrayna ve Kuzey Kore birliklerinin cephede ilk kez karşı karşıya geldiğini doğruladı.

"KUZEY KORE'NİN SAVAŞA KATILIMININ BAŞLANGICI"

Ukrayna ve Kuzey Kore askerlerinin "küçük çaplı bir çatışmaya girdiğini" söyleyen Umerov, "çatışmanın tüm güçlerin seferber edildiği sistematik olarak organize edilmiş bir çatışma düzeyinde olmadığını" ifade etti. Yaşanan çatışmanın zamanı ve yeri hakkında detay vermeyen Umerov, olayın "Kuzey Kore'nin savaşa katılımının başlangıcı olarak kabul edilip edilemeyeceği" şeklindeki soruya ise "evet" yanıtını verdi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yanında savaşa girdiğini doğrulayarak, "Kuzey Kore askeri birlikleri Kursk'ta ilk kez ateş altına alındı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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