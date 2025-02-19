Ukraynalı tarla sahibi, Burdurlu çiftçinin ölümünü böyle kaydetti - Son Dakika
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Ukraynalı tarla sahibi, Burdurlu çiftçinin ölümünü böyle kaydetti

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Burdur'da tarlada çalışan 61 yaşındaki Şeref Deniz'in yokuştan kayarak devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. Ukraynalı tarla sahibinin özçekim yapmak isterken kaza anını anbean kaydetti.

19.02.2025 11:01
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Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde meydana gelen olayda Şeref Deniz'in tarlada tesviye çalışması yaptığı 15 DU 398 plakalı traktör, yokuştan kaymaya başladı. Kontrolden çıkan aracı durdurmak isteyen Şeref Deniz, traktörden atlamaya çalışırken devrilen aracın altında kaldı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Şeref Deniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Şeref Deniz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Ukraynalı tarla sahibi, Burdurlu çiftçinin ölümünü böyle kaydetti

BAŞKA VİDEOYU ÇEKERKEN KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan kaza, tarlanın sahibi Ukraynalı D.O. tarafından görüntülendi. Traktör tarlada çalışma yaptığı sırada özçekim yapan D.O.'nun, "Sizinle bir video paylaşmak istiyorum ama zayıf sinir sistemi için değil" dediği anda, traktörün kontrolden çıkarak yuvarlandığı görüntülere yansıdı.

"ALLAH ALLAH" DEDİKTEN SONRA YARDIMA KOŞTU

Sürücü Şeref Deniz'in atlamaya çalışırken traktörün altında kaldığı görüldü. Neye uğradığını şaşıran tarla sahibinin şoku atlattıktan sonra "Allah Allah" dedikten sonra yardıma koştuğu anlar görüntülerde yer aldı.

Ukraynalı tarla sahibi, Burdurlu çiftçinin ölümünü böyle kaydetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ukraynalı tarla sahibi, Burdurlu çiftçinin ölümünü böyle kaydetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Beyhan Gunes:
    çok tuhaf....Allah rahmet eylesin ama çok tuhaf.... 3 1 Yanıtla
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