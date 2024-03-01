Uludağ 2024 Kış Tatbikatı nefesleri kesti
Uludağ'da JAK, AFAD, UMKE ve İtfaiye ekipleri ortak kış tatbikatı yaptı
Karda kayıp düşen ve kaybolup donma tehlikesi geçiren kayakçılar bulundukları bölgeden tahliye edilmeye çalışıldı
BURSA - Kış turizminin merkezi Uludağ'da AFAD, UMKE, JAK ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla ortak kış tatbikatı yapıldı. Karda kayıp düşen ve kaybolup donma tehlikesi geçiren kayakçılar zamanla yarışılıp en kısa sürede bulundukları bölgeden tahliye edilmeye çalışıldı.
Düşen ve kaybolan kayakçıların aranıp bulunduğu ve en kısa sürede hastaneye götürülmeleri için amaçlanıp yapılan tatbikat hem havadan hem de yerden anbean görüntülendi. Nefes kesen anların yaşandığı ortak kış tatbikatında yaralı vatandaşlar mahsur kaldıkları yerlerden kar motosikletli ekipler tarafından kurtarıldı. Daha sonra paletli ambulanslara taşınarak 112 noktasında bekleyen diğer ambulanslarla Bursa'daki hastanelere ulaştırıldı.
Tatbikat, haber merkezine gelen anons ile başladı. Anons sonrası ekipler harekete geçerek kar motorları ile yaralı vatandaşın yanına ulaştı. Nefes kesen tatbikatta ekipler, yaralıyı kurtarmak için zamanla yarıştı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ekibi ve Bursa İtfaiye Daire Başkanlığı olmak üzere 4 ekipten toplamda 66 kişinin katıldığı tatbikatta aldıkları eğitimi sahada uygulama imkanı bulan ekipler görevlerini başarılı bir şekilde tamamladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Uludağ 2024 Kış Tatbikatı Nefesleri Kesti - Son Dakika
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alınarak yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atanmıştır. Ayrıca, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Mutlu ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Kaba atanmıştır.
Tokat'ın Turhal ilçesinde Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 3 otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada hafif şekilde yaralanan S. Akan, M. Barışer, H. Barışer, H.E. Akın ve Ö.F. Alnıaçık, Turhal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir uygulama noktasından kaçan 17 yaşındaki sürücü, polisin yere düşmesine ve yaralanmasına sebep oldu. Polis hastaneye kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü ve yanındaki şahıs yakalandı. Olayın ardından Darıca Kaymakamı ve Emniyet Müdürü, yaralanan polis memurunu ziyaret etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?