Uludağ'da aç kalan ayılar çöp konteynerinde yemek ararken böyle görüntülendi

30 Milyar TL Dolandıran Şebekeden 74'ü Tutuklandı

Adana merkezli 20 ilde yapılan 'Sibergöz-23' operasyonunda dolandırıcılık yaparak 30 milyar TL kazandığı öne sürülen 146 şüpheliden 74'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda silahlar, kripto varlık madenciliği cihazları, milyonlarca lira değerinde altın ve döviz ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarında ise 30 milyar TL hacminde işlem yapıldığı belirlendi.