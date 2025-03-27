Uludağ'daki Yangında İki Can Kaybı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uludağ'daki Yangında İki Can Kaybı

Uludağ\'daki Yangında İki Can Kaybı

Uludağ'da Kervansaray Otel'de çıkan yangında milli kayakçı Berkin Usta ve babası hayatını kaybetti.

27.03.2025 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ'da Kervansaray Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Milli Kayakçı Berkin Usta ile babası Yahya Usta'nın cansız bedenleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, yarın öğlen kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Uludağ'da alevlere teslim olan Kervansaray Otel'de hayatını kaybeden Milli Kayakçı Berkin Usta ile Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı babası Yahya Usta'nın cenazeleri, kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Baba ve oğlun cenazelerinin, Yıldırım ilçesi Zümrütevler Camisi'nde yarın öğlen kılınacak cenaze namazı sonrası kent mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Adalet Bakanı Tunç'tan yangına dair açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Hepimizi derinden üzen Bursa Uludağ Oteller Bölgesindeki bir otelde çıkan yangınla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için oluşturulan bilirkişi heyetinin çalışmaları devam etmektedir. Soruşturma kapsamında oteli işleten firma müdürü gözaltına alınmıştır. Yangında hayatını kaybeden milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'ya Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kervansaray, 3-sayfa, Otopsi, Uludağ, bursa, Spor, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uludağ'daki Yangında İki Can Kaybı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

16:44 İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:58 Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
01:23 CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
00:16 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 17:29:23. #7.11#
SON DAKİKA: Uludağ'daki Yangında İki Can Kaybı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement