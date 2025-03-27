Uludağ\'daki Yangında İki Can Kaybı

Uludağ'da Kervansaray Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Milli Kayakçı Berkin Usta ile babası Yahya Usta'nın cansız bedenleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, yarın öğlen kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Uludağ'da alevlere teslim olan Kervansaray Otel'de hayatını kaybeden Milli Kayakçı Berkin Usta ile Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı babası Yahya Usta'nın cenazeleri, kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Baba ve oğlun cenazelerinin, Yıldırım ilçesi Zümrütevler Camisi'nde yarın öğlen kılınacak cenaze namazı sonrası kent mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Adalet Bakanı Tunç'tan yangına dair açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Hepimizi derinden üzen Bursa Uludağ Oteller Bölgesindeki bir otelde çıkan yangınla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için oluşturulan bilirkişi heyetinin çalışmaları devam etmektedir. Soruşturma kapsamında oteli işleten firma müdürü gözaltına alınmıştır. Yangında hayatını kaybeden milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'ya Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." - BURSA