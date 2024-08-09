Uludağ'ın eteklerinde 2 ahşap ev alev alev yandı - Son Dakika
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Uludağ'ın eteklerinde 2 ahşap ev alev alev yandı

Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki bir mahallede yan yana 2 ahşap evde çıkan yangın mahalleyi korkuttu. İtfaiye ekipleri dar sokaklardan geçemeyince alev alev yanan ahşap evler küle döndü. 3 kişi dumandan etkilendi. 1 kişi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Yangın sonrası küle dönen ev dron ile havadan görüntülendi.

09.08.2024 19:24
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Uludağ'ın eteklerinde 2 ahşap ev alev alev yandı

İtfaiye araçları dar sokaklardan geçemedi 3 kişi dumandan zehirlendi

BURSA - Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki bir mahallede yan yana 2 ahşap evde çıkan yangın mahalleyi korkuttu. İtfaiye ekipleri dar sokaklardan geçemeyince alev alev yanan ahşap evler küle döndü. 3 kişi dumandan etkilendi. 1 kişi olay yerinde sinir krizi geçidi. Yangın sonrası küle dönen ev dron ile havadan görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melahat S.'ye ait müstakil bir ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp bitişikteki evede sıçradı. Evde bulunan 3 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen vatandaşlar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfiaye ekipleri ise hem sokakların dar olması hem de araçların park edilmesinden kaynaklı zaman zaman yangın bölgesine ulaşmakta zorluk çekti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 3 vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alevlere teslim olan evler ise havadan görüntülendi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Uludağ, Bursa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uludağ'ın eteklerinde 2 ahşap ev alev alev yandı - Son Dakika

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