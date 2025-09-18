Ulus\'ta Pazar Yerinde Kalp Krizi

Bartın'ın Ulus ilçesi kapalı pazar yerinde sandalyedeki oturan bir kişi, düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Ulus ilçesi kapalı pazar yerinde akşam saatlerinde sandalyede oturan Erdoğan Pamuk isimli vatandaş, aniden yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Alkollü olduğu ileri sürülen şahsın ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Pamuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Pamuk'un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. 56 yaşındaki Erdoğan Pamuk'un, Ulus'un Dodurga köyünde yaşadığı ve 3 çocuğu bulunduğu öğrenildi. - BARTIN