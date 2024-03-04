Ulusal Hava Muhafızı, Gizli Belgeleri Sızdırdığı İçin Suçlu Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ulusal Hava Muhafızı, Gizli Belgeleri Sızdırdığı İçin Suçlu Bulundu

ABD Savunma Bakanlığı'na ait birçok güncel konudaki gizli belgeleri sızdırdığı gerekçesiyle yargılanan Ulusal Hava Muhafızı Jack Teixeira, hakkındaki suçlamaları kabul etti. Teixeira, Massachusetts eyaletinde yer alan Boston kentinde çıkarıldığı Federal Mahkemede kendisine yöneltilen ulusal savunma bilgilerini kasıtlı olarak saklamak ve iletmekle ilgili altı suçlamayı kabul etti. Savcılar, düzinelerce gizli belgeyi internette yayınlayan Teixeira hakkında 16 yıl 8 ay hapis ve 50 bin dolar para cezası talep etti.

04.03.2024 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanlığı'na ait birçok güncel konudaki gizli belgeleri sızdırdığı gerekçesiyle yargılanan Ulusal Hava Muhafızı Jack Teixeira, hakkındaki suçlamaları kabul etti.

ABD Savunma Bakanlığı'na ait birçok güncel konuda "hassas ve yüksek derecede gizli materyaller içeren" belgeleri sızdırdığı gerekçesiyle yargılanan 22 yaşındaki Ulusal Hava Muhafızı Jack Teixeira, suçlu bulundu. Teixeira, Massachusetts eyaletinde yer alan Boston kentinde çıkarıldığı Federal Mahkemede kendisine yöneltilen ulusal savunma bilgilerini kasıtlı olarak saklamak ve iletmekle ilgili altı suçlamayı kabul etti. Savcılar, düzinelerce gizli belgeyi internette yayınlayan Teixeira hakkında 16 yıl 8 ay hapis ve 50 bin dolar para cezası talep etti.

Gizli belge sızıntısı

ABD'li yetkililer, sızdırılan belgelerin ilk olarak geçtiğimiz sene şubat ve mart aylarında sosyal medya platformları Discord ve Telegram üzerinden paylaşıldığını ancak yeni fark edildiğini ifade etmiş, sızıntı hakkındaki soruşturma kapsamında Savunma Bakanlığı içindeki potansiyel suçluların da mercek altında olduğunu belirtmişti. Belgelerin ABD istihbarat sistemine erişim sağlayan biri tarafından ele geçirilmiş ve sızdırılmış gibi göründüğünü aktaran yetkililer, bazı içeriklerin en yakın ABD istihbarat ortaklarıyla bile paylaşılmadığına dair işaretler olduğunu belirtmişti.

İnternete 7 Nisan'da sızdırılan belgeler arasında Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere Rusya merkezli paralı asker şirketi Wagner'in Afrika'daki operasyonları, İsrail'in Ukrayna'ya silah yardımı sağlama yolları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Rusya ile bağları hakkında gizli belgeler olduğu görülmüştü.

Teixeira, Boston'daki Otis Hava Ulusal Muhafız Üssü'nde görev yapıyordu ve kıdemsiz olmasına rağmen çok gizli güvenlik iznine sahipti. Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz sene aralık ayında olayla ilgili 15 personeli disiplin kuruluna sevk etti. Soruşturma çerçevesinde yayınlanan bir raporda, personellerin Texiera'nın "istihbarat arama faaliyetlerinden" haberdar oldukları ve onu durdurmadıkları belirtildi. - MASSACHUSETTS

Kaynak: İHA

Massachusetts, Savunma, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ulusal Hava Muhafızı, Gizli Belgeleri Sızdırdığı İçin Suçlu Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kocaeli'de Tır Kazası: Motokurye Hayatını Kaybetti
    23:10 Kocaeli'de Tır Kazası: Motokurye Hayatını Kaybetti

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın altında kalan 60 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti. Kazada motokurye Ahmet Arda tırın altında kaldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ahmet Arda'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


22:30 Çanakkale ve Balıkesir’de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı Çanakkale ve Balıkesir'de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı
21:41 Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar
19:06 ’’Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek’’ iddiasına Mehmet Altınöz’den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz ''Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek'' iddiasına Mehmet Altınöz'den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz
17:50 Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti
23:00 Çanakkale’deki deprem sonrası Ahmet Ercan’dan korkutan uyarı Çanakkale'deki deprem sonrası Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı
21:27 Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi
21:06 ABD’nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs’te ölü bulundu ABD'nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs'te ölü bulundu
19:44 Taner Tolga Tarlacı GKRY’de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz’a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar Taner Tolga Tarlacı GKRY'de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz'a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar
19:43 Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı
19:29 Karabük’te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi Karabük'te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız
17:54 Bahçeli’den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli Bahçeli'den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli
17:33 Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin durumu iyi Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu iyi
17:22 Mecidiyeköy’de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı Mecidiyeköy'de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 23:14:33. #1.12#
SON DAKİKA: Ulusal Hava Muhafızı, Gizli Belgeleri Sızdırdığı İçin Suçlu Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement