3.Sayfa

Uluslararası 'change' şebekesine İzmir merkezli operasyonda 4 tutuklama

İZMİR - Ağır kazalı araçları, yurt dışından getirilen aynı marka araçlarla 'change' yapıp vatandaşlara satan uluslararası şebekeye yönelik İzmir merkezli 7 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, meydana gelen doğal afetlerde zarar gören veya tamir edilemeyecek derecede ağır kazalı araçların, yurt dışından temin edilen aynı marka araçlar ile change (değişim) yapıldığı, sonrasında bu araçlar başka şahıslara satılarak haksız kazanç elde edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekiplerinin uzun süren teknik ve fiziki takibinin ardından, şüphelilerin hasarlı aracı temin ettikten sonra çifte vatandaş olan diğer şüpheli aracılığı ile yurt dışından aynı marka model aracı getirttikleri, change işlemi sonrası hasarlı araç tamir edilmiş gibi göstermek suretiyle sattıkları tespit edildi. Yapılan çalışma neticesinde İzmir ve 6 farklı ilden getirilerek incelenen tüm araçların change olduğu, bu araçların tamamının aynı marka olduğu dikkat çekti.

Eş zamanlı operasyon

Polis ekipleri tarafından, 10 Haziran günü İzmir merkezli toplam 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 20 adet araç, 4 adet motor bloğu, 10 adet elektronik motor beyni, 1 adet yurt dışı menşeli araca ait şasi demiri, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 23 adet fişek, çok sayıda plaka, tescil belgesi ve dokümanlar ele geçirildi.

4 şüpheli tutuklandı

Nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarından yakalanan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından emniyetten serbest kaldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.O.T., Ş.B., T.T. ve M.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Y.A, E.G, B.A, ve T.G. isimli 4 şüpheli ise tutuklandı.