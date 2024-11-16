Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı

Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul\'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Uyuşturucu Madde Ticareti'' suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta'nın İstanbul'da düzenlenen ''KUYU-39'' operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

16.11.2024 10:11
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Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta, İstanbul'un Şişli ilçesinde yakalandı.

İSTANBUL'DA KUYU-39 OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Aranan şahısları tek tek yakaladıklarını belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul'da düzenlenen "KUYU-39" operasyonuyla yakalandı.

Uluslararası işbirliği, güvenlik güçlerimizin koordinasyonu, azmi ve kararlı duruşuyla kırmızı difüzyon mesajıyla aranan şahısları tek tek yakalıyoruz.

ŞİŞLİ'DE YAKALANDI

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta, İstanbul'un Şişli ilçesinde yakalandı.

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz."

Uyuşturucu Ticareti, Ali Yerlikaya, İstanbul, 3-sayfa, Dünya, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Yılmaz:
    yol geçen hanı olduk ne ararsan burda 15 1 Yanıtla
  • Johan Elmander:
    ya bi da hava atar gibi bu haberleri paylaşmaz mı iç işleri bakanlığı... yahu bu sizin rezilliğinizi gösteriyor bari bununla övünmeyin. nerede kaçak varsa İstanbul'da. burası muz cumhuriyeti 9 2 Yanıtla
  • Orhan Özdemir:
    Dünya genelinde aranan bir şahıs yakalanıyor ama bizde aranan bir şahıs yıllarca ellerini kollarsın sallayarak geziyor bir gariplik yokmu bu durumda 8 2 Yanıtla
  • Kemsl:
    bizim kara paracilar avrupadan ülkeyi tehdit edip,akıllarınca gizli dosya açıklıyorlar. başkasının kara paracilari da ülkemizde sessiz saklaniyorlar. biz namusluyuz deme yüzsüzlüğü yok 3 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    İstanbul yol geçen hanı oldu 2 0 Yanıtla
  • Adem Saruhan:
    Niye şaşırmıyorum artık. Tüm uyuşturucu barınları İstanbul a yerleşmiş sanki. 1 0 Yanıtla
  • Harun Eskitoros:
    baska nerede yakalanacakti ki . ... 0 0 Yanıtla
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