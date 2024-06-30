UMKE, İzmir-Aydın orman yangınında yaralılara yardım etti - Son Dakika
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UMKE, İzmir-Aydın orman yangınında yaralılara yardım etti

UMKE, İzmir-Aydın orman yangınında yaralılara yardım etti

İzmir'de başlayan ve Aydın'a sıçrayan orman yangınında UMKE ekipleri, 18 saatlik mücadelede yaralılara yardım etti. Yangının kontrol altına alınması için gerçekleştirilen tahliye ve kurtarma çalışmalarına 10 ambulans, 2 UMKE Timi, 1 Acil Müdahale Aracı, 1 UMKE Lojistik Aracı ve 41 sağlık personeli ile destek veren UMKE ekipleri, yaralıların ilk müdahalelerini yaparak hastaneye sevk etti.

30.06.2024 18:21
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İzmir'de başlayıp Aydın'a sıçrayan orman yangınındaki kurtarma çalışmalarına ilk saatten itibaren destek veren Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), gerçekleştirdikleri 18 saatlik mücadelede yaralılara merhem oldu.

İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda başlayarak Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçrayan orman yangını, yaklaşık 18 saatlik yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, yangının ilk anlarından itibaren olay yerine giden UMKE ekipleri de çalışmalara destek verdi. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi sonucu gerçekleştirilen tahliye ve kurtarma çalışmalarına 10 ambulans, 2 UMKE Timi, 1 Acil Müdahale Aracı, 1 UMKE Lojistik Aracı ve 41 sağlık personeli ile destek veren UMKE ekipleri, vatandaşların sağlığı için yoğun çaba sarf etti. Ayrıca yangın bölgelerinde oluşturulan 5 Tıbbi Uç Nokta (TUN) alanlarında yaralıların da ilk müdahalelerini yapan ekipler, yangından etkilenen vatandaşların Kuşadası Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesini sağladı. Gerçekleştirdikleri yoğun çalışma sonucu takdir toplayan UMKE ekipleri, yaralılara da merhem oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa UMKE, İzmir-Aydın orman yangınında yaralılara yardım etti - Son Dakika

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