İstanbul'da koca dehşeti! Dini nikahlı eşi ve 2 kızını öldürdü - Son Dakika
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İstanbul'da koca dehşeti! Dini nikahlı eşi ve 2 kızını öldürdü

Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahahallesi'nde Suat Güney, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Zeliha Güney Mine Güney'i silahla vurarak öldürdü.

23.02.2024 14:14  Güncelleme: 14:18
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Ümraniye'de Suat Güney, dini nikahlı eşi kadın ve 2 kızını silahla vurarak öldürdü.

Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahahallesi'nde bulunan sitede meydana gelen olayda; Suat Güney, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Zeliha Güney (31) Mine Güney (30) 'i silahla vurarak öldürdü.

POLİS, KAÇAN KOCANIN PEŞİNDE

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Suat Güney'in olaydan sonra kaçtığı öğrenilirken polisin çalışması sürüyor.

İstanbul\'da koca dehşeti! Dini nikahlı eşi ve 2 kızını öldürdü
Kaynak: DHA

Ümraniye, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da koca dehşeti! Dini nikahlı eşi ve 2 kızını öldürdü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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