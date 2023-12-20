 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ümraniye'de araç takla attı, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de araç takla attı, sürücü hafif yaralandı

Ümraniye'de seyir halindeki bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, ardından takla attı. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

20.12.2023 - 01:28,
Abone Ol

Ümraniye'de virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı

İSTANBUL - Ümraniye'de seyir halindeki bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüje vurdu, ardından takla attı. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 00.00 sıralarında İstanbul Ümraniye ilçesi, Şile Yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Mahmut Sağmen hakimiyetindeki Volkswagen Caddy marka 34 GP 2397 plakalı araç seyir halindeyken virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle önce refüje çarptı, ardından da takla atarak durabildi. Kazada araç sürücüsü Mahmut Sağmen hafif şekilde yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ümraniye\'de araç takla attı, sürücü hafif yaralandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ümraniye, Şile, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de araç takla attı, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika


00:44
Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33
Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:25
Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi
00:13
BMGK'de Gazze karar tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi BMGK'de Gazze karar tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi
00:09
Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı
23:49
PORTAŞ'a 28 milyar lira zarar ettiren Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa etti PORTAŞ'a 28 milyar lira zarar ettiren Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa etti
23:10
İzlanda'daki yanardağın patlama anı kamerada İzlanda'daki yanardağın patlama anı kamerada
22:36
İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık

Son Dakika
00:44 Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33 Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:25 Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi
00:13 BMGK'de Gazze karar tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi
00:09 Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı
23:49 PORTAŞ'a 28 milyar lira zarar ettiren Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa etti
23:10 İzlanda'daki yanardağın patlama anı kamerada
22:36 İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık
22:24 İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon
22:03 İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, maçın devam etmesi için başkanın önünde diz çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 02:45:39. #1.11#
SON DAKİKA: Ümraniye'de araç takla attı, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement