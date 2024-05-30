Ümraniye'de İnşaat Şantiyesinde Böcek İlaçlama Sonrası 1 Emniyet Mensubu ve 27 İşçi Zehirlendi - Son Dakika
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Ümraniye'de İnşaat Şantiyesinde Böcek İlaçlama Sonrası 1 Emniyet Mensubu ve 27 İşçi Zehirlendi

Ümraniye'de bulunan bir inşaat şantiyesinde yapılan böcek ilaçlama işlemi sonucunda 1 emniyet mensubu ve 27 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, emniyet, AFAD, İBB Zabıta, ilçe zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenen işçiler çevre hastanelere sevk edildi. Şantiye şefine yatak örtülerinin değiştirilmesi gerektiği bilgisi verildi ve soruşturma başlatıldı.

30.05.2024 14:19
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Ümraniye'de bir inşaatın şantiyesinde yapılan böcek ilaçlama işlemi sonrasında 1 emniyet mensubu ve 27 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat şantiye alanındaki işçi konteynerlerinde iddiaya göre, böcek ilaçlama işlemi yapıldı. İlaçlama işlemi nedeniyle 1 emniyet mensubu ve 27 işçi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, emniyet, AFAD, İBB Zabıta, ilçe zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenen işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

Öte yandan, AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümler sonucu yatak örtülerinin değiştirilerek yatılabileceği bilgisi şantiye şefine bildirildi. Emniyet ve ilçe zabıta ekiplerinin çalışmaları devam ederken, zehirlenme olayına ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de İnşaat Şantiyesinde Böcek İlaçlama Sonrası 1 Emniyet Mensubu ve 27 İşçi Zehirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de İnşaat Şantiyesinde Böcek İlaçlama Sonrası 1 Emniyet Mensubu ve 27 İşçi Zehirlendi - Son Dakika
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