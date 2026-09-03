Ümraniye'de park halindeki otomobil yuvarlandı, sürücü Mehmet A. hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ümraniye'de park halindeki otomobil yuvarlandı, sürücü Mehmet A. hayatını kaybetti

Ümraniye\'de park halindeki otomobil yuvarlandı, sürücü Mehmet A. hayatını kaybetti
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Ümraniye İnkılap Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket ederek alt yola yuvarlandı. Araçtaki sürücü Mehmet A. olay yerinde hayatını kaybetti; cenazesi Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ümraniye'de yol kenarında park halindeyken bir anda yuvarlanarak devrilen araçtaki sürücü hayatını kaybetti.

?Olay, saat 00.30 sıralarında Ümraniye İnkılap Mahallesi Hamamlıdere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde bekleyen otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket ederek alt yola yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç içerisindeki sürücü Mehmet A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

İnceleme, Adli Tıp, Ümraniye, 3. Sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de park halindeki otomobil yuvarlandı, sürücü Mehmet A. hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de park halindeki otomobil yuvarlandı, sürücü Mehmet A. hayatını kaybetti - Son Dakika
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