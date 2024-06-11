Ümraniye'de Trafikte Tartışan Şüpheliler Yakalandı

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Ümraniye'de trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne bıçak çekerek küfür yağdıran 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan biri serbest bırakırken, bıçak çeken şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ümraniye Cemil Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde 9 Haziran tarihinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne bıçak çekerek küfürler yağdırmıştı. Şahıslardan biri 'Seni ikiye bölerim' diyerek tehdit etmişti. O görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, çalışmalar kapsamında; E.B. Z.Ş. isimli şahısları K.K. ve E.Ç. isimli şahısların tehdit ettiğini belirledi. Araç plaka bilgilerinden tespit edilen şahıslar geçtiğimiz gün yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında; şüphelilerin olayı yol verme sebebiyle gerçekleştiği, araçlarından inerek E.B. ve Z.Ş. isimli şahısları tehdit ettiği ve konuda herhangi bir yaralama olayı olmadığı belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan E.Ç. isimli şahıs, savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, K.K. isimli şahıs ise "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin yakınlarının motosikletlinin şikayetini geri çekmesi için ikna etmeye çalıştığı anlar kask kamerasına yansıdı. Görüntülerdeki şahsın, "Keşke böyle tanışmasaydık. Oturup çay, kahve içseydik. Yine de olur. İnsanlık hali olur ama bıçak gerçekten büyük cahillik. Hadi küfür edebilir, İstanbul'dayız stresliyiz. Bazı dostluklar böyle kuruluyor, kavga ederek. Belki bu da dostluğumuzun başlangıcıdır" dediği duyuluyor. - İSTANBUL