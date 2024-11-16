Umre Kafilesi Bartın\'dan Yola Çıktı

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Umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

BARTIN - Bartın'da 71 kişilik umre kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Umreciler, yakınlarından ayrılmanın hüznü ile Mekke ve Medine'ye kavuşacak olmanın heyecanını bir arada yaşadı.

Bartın'da 71 kişilik umre kafilesi Valilik önünde gerçekleştirilen veda töreni ile kutsal topraklara uğurlandı. Yağmur altında gerçekleşen vedalaşma programında, sık sık fotoğraf çekilen umreciler, duaların ardından ise yakınları ile sarılarak vedalaştı. Umreye gidenler, yakınlarından ayrılmanın üzüntüsünü ve kutsal topraklara kavuşacak olmanın heyecanı bir arada yaşadı.

Turizm şirketinin temsilcisi Mücahit Bekir, yapılacak yolculuk hakkında bilgi vererek, "Bugün 71 kişi Bartın'dan hareket ediyoruz. İlk yolculuğumuz, Peygamber efendimizin, evinin beytinin olduğu yerdir. Medine'de 3 gün kaldıktan sonra 16 gün de Mekke'de kalacağız. 20 gün sonra Türkiye'ye dönüş yapacağız. Misafirlerimize Mekke'nin Medine'nin yaşanmışlıklarız izlerini gösterip, tüm hadiseleri, olayları anlatarak, peygamberimiz ve tüm peygamberlerin ayak izleriyle buluşturmaya çalışacağız" dedi.

Kafiledekilerin, yerlerini almasının ardından otobüs Bartın'dan ayrıldı.