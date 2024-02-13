Umut tacirlerine darbe: 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Polis ekiplerinden göçmen kaçakçılarına operasyon: 8 şahıs tutuklandı
EDİRNE - Edirne'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şahıstan 8'i tutuklandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 tabanca, 41 fişek, 42 bin lira, 1625 dolar, 6 bin 575 avro, iki adet pasaport suç unsuru olarak ele geçirildi.
Şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılırken, 8'i ise tutuklandı.
Polise çaprmışlar
Yakalanan şahıslar arasında, geçtiğimiz yıl şüphelilerin yer aldığı hafif ticari araç ile yaşanan kovalamaca sırasında polis aracının traktör ile çarpışması sonucu 2 polisin yaralanmasına neden olan şüphelilerin de olduğu tespit edildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl Ekim ayında "dur" ihtarına uymayan 22 ACU 880 plakalı hafif ticari aracı takibe almış, takip sırasında Üyüklütatar köyü yakınlarında polis aracı ile A.Y'nin kullandığı 22 HZ 439 plakalı traktörün çarpıştığı kazada 2 polis memuru yaralanmıştı.
Şüphelilerin bulunduğu araç olay yerine 3 kilometre mesafede terk edilmiş vaziyette bulunmuştu.
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