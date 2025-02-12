Ünal Önal Hakkındaki Tarihi Eser Kaçakçılığı İddialarını Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ünal Önal Hakkındaki Tarihi Eser Kaçakçılığı İddialarını Reddetti

Ünal Önal Hakkındaki Tarihi Eser Kaçakçılığı İddialarını Reddetti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen baskında 277 Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi. Ünal Önal, hakkındaki gözaltı iddialarını yalanlayarak, koleksiyoner belgesi olduğunu ve suç işlemediğini açıkladı.

12.02.2025 12:32  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen baskında, 277 adet Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirilmesi olayı ile ilgili Nazilli Belediyespor'un eski başkanı ve hukuk kurulu başkanı, aynı zamanda Ör-Koop Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ünal Önal'ın İstanbul'da gözaltına alındığı ileri sürüldü. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Ünal Önal, 24 Aralık 2024 tarihi koleksiyoner belgesi olduğunu ve suç işlemediğini belirtti.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde Yeşilyurt Maahallesi'ndeki bir adrese baskın yapılmıştı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 223 adet tarihi obje, 54 adet tarihi zeytinyağı pres taşı, sütun başı, sütun kaidesi, sütun, havuz, kitabeler mimari parça, lahit parçası, kabartma heykel gibi eserler ele geçirilmişti. Koruma altına alınan eserlerin yapılan incelemede Roma dönemine ait olduğu belirlenirken, gerekli işlemlerinin ardından eserler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.

Konu ile ilgili gözaltına alındığı ileri sürülen Nazilli Belediyespor'un eski başkanı ve hukuk kurulu başkanı, aynı zamanda Ör-Koop Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Ünal Önal, hakkında çıkan 'Gözaltına alındığı' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, konuyla ilgili haberleri yapanların savcılıktan belge almasını istedi. Önal, İstanbul'da iki gün boyunca gözaltında tutulduğu ve daha sonra bırakıldığı, olayla ilginin soruşturmanın sürdüğü yönündeki haberlerin ardından yaptığı açıklamada, "İstanbul'a kızlarımın yanına gitmiştim. Sonra da geri döndüm. Bundan yaklaşık 10 gün önce Karacasu'daki evimde arama yapıldı. Ben buradaki evimde tutup sergilediğim tarihi eserlere ilişkin koleksiyoner belgem var" diye konuştu.

Belge 12 Aralık 2024'te alınmış

Konuyla ilgili Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürülüğü Afrodisyas Müze Müdürülüğü'nden "Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonu Yapanlara Ait Belge" sini paylaşan Ünal Önal'ın yıllardır topladığı tarihi eserlere ilişkin yaklaşık 1.5 ay önce alınmış bir belge paylaşması ise dikkat çekt. Jandarma tarafından konuyla ilgili tahkikatın sürdürülüğü öğrenilirken hakkında tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili haber ve iddialarla ilgili Ünal Önal'ın önümüzdeki günlerde detaylı basın açıklaması yapacağı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Jandarma, Karacasu, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Roma, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünal Önal Hakkındaki Tarihi Eser Kaçakçılığı İddialarını Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:18 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı
12:10 Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz’a tepkili Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
11:19 Domuz derisi kullanmışlar Türkiye’den ayakkabı devine 550 bin lira ceza Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
11:07 Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde “duman avı“na çıkacak Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde "duman avı"na çıkacak
09:52 Dün Avrupa bugün Anadolu Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
16:30 Beşiktaş, Elan Ricardo’yu kadrosuna kattı Beşiktaş, Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı
16:19 Devlet Bahçeli, Özgür Özel’e teşekkür etti Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e teşekkür etti
16:19 Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’den kalpli paylaşım Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'den kalpli paylaşım
16:17 Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum
16:09 Neslihan Atagül’ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti Neslihan Atagül'ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti
15:58 HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti
15:46 Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı
15:46 Hatay’da kuş gribi paniği Apar topar karantinaya alındı Hatay'da kuş gribi paniği! Apar topar karantinaya alındı
15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 12:53:00. #1.13#
SON DAKİKA: Ünal Önal Hakkındaki Tarihi Eser Kaçakçılığı İddialarını Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.