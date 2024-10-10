UNICEF'ten Gazze'de Aşı İçin Duraklama Açıklaması - Son Dakika
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UNICEF'ten Gazze'de Aşı İçin Duraklama Açıklaması

UNICEF, Gazze'de çocuk felci aşısı için ikinci tur duraklama yapacağını duyurdu.

10.10.2024 18:59
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısı kampanyasının ikinci turu için insani duraklama yapılacağını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 370 gündür devam ediyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze Şeridi'nde 10 yaşın altındaki 590 bin çocuğu hedefleyen çocuk felci aşısı kampanyasının ikinci turu için insani duraklama yapılacağını açıkladı. Russell, "Bölgeye özgü insani duraklamalar üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu duraklamalara tüm taraflarca riayet edilmesi kritik önem taşımaktadır. Bunlar olmadan çocukların aşılanması mümkün değil" dedi.

Gazze Şeridi'nde geçtiğimiz ağustos ve eylül ayında çocuk felci aşı kampanyasının ilk turu kapsamında bölgesel insani duraklamalar yapılmıştı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa UNICEF'ten Gazze'de Aşı İçin Duraklama Açıklaması - Son Dakika

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