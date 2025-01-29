Atıştırmalık dünyasının en popüler markalarından biri olan Lay's'in patates cipsleri, ciddi bir geri çağırma sürecine dahil edildi.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Lay's marka cipslerde etikette belirtilmeyen süt bileşeninin bulunması nedeniyle en yüksek risk seviyesi olan 'Sınıf I' kategorisinde alarm verdi. Söz konusu kategori, markanın ürünlerinin 'hayati tehlike' yaratabilecek alerjik reaksiyonlara yol açabileceği anlamına geliyor.
13 Aralık 2024'te başlayan geri çağırma sürecinde ilk olarak Lay's'in çatı şirketi Frito-Lay, Oregon ve Washington eyaletlerinde satışa sunulan 6 binden fazla cips paketinde süt bileşeni belirlendiğini açıkladı. Süt alerjisi olan insanlarda ciddi sağlık riskleri doğuran bu hata sonrasında FDA, 27 Ocak 2025'te geri çağırmayı 'Sınıf I' seviyesine yükseltti. Karar, sadece bir uyarı niteliğini taşımakla kalmıyor ve aynı zamanda gıda güvenliğinin ne denli önemli olduğunu da hatırlatıyor.
FDA tarafından tüketicilere 11 Şubat 2025 son kullanma tarihine sahip ve "6463307xx" ya da "6462307xx" üretim kodlarını barındıran ürünleri satın almamaları uyarısında bulundu. FDA, riskli ürünlerin piyasadan tamamen toplanılması için sürecin hızla sürdürüldüğünü kaydetti.
Gelişmenin ardından bir açıklama yapana Lays'in çatı şirketi Frito-Lay, toplatılma kararı alınan ürünlere ilişkin şu ana kadar herhangi bir alerjik reaksiyon şikayeti almadıklarını duyurdu. Fakat, olası sağlık risklerine karşı ürünlerin tedbir amacıyla geri çağrıldığı belirtildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ünlü cips markasında 'ölüm riski': Piyasadan toplatılıyor - Son Dakika
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