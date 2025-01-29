Ünlü cips markasında 'ölüm riski': Piyasadan toplatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ünlü cips markasında 'ölüm riski': Piyasadan toplatılıyor

Geniş Video İzle

Atıştırmalık dünyasının popüler markalarından Lay's'in patates cipsleri için toplatılma kararı alındı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), toplatılma kararı alınan patates cipslerinin ölümcül alerjik reaksiyon riski taşıdığını belirtti.

29.01.2025 17:35  Güncelleme: 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atıştırmalık dünyasının en popüler markalarından biri olan Lay's'in patates cipsleri, ciddi bir geri çağırma sürecine dahil edildi.

'HAYATİ TEHLİKE' RİSKİ

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Lay's marka cipslerde etikette belirtilmeyen süt bileşeninin bulunması nedeniyle en yüksek risk seviyesi olan 'Sınıf I' kategorisinde alarm verdi. Söz konusu kategori, markanın ürünlerinin 'hayati tehlike' yaratabilecek alerjik reaksiyonlara yol açabileceği anlamına geliyor.

GERİ ÇAĞIRMANIN KAPSAMI

13 Aralık 2024'te başlayan geri çağırma sürecinde ilk olarak Lay's'in çatı şirketi Frito-Lay, Oregon ve Washington eyaletlerinde satışa sunulan 6 binden fazla cips paketinde süt bileşeni belirlendiğini açıkladı. Süt alerjisi olan insanlarda ciddi sağlık riskleri doğuran bu hata sonrasında FDA, 27 Ocak 2025'te geri çağırmayı 'Sınıf I' seviyesine yükseltti. Karar, sadece bir uyarı niteliğini taşımakla kalmıyor ve aynı zamanda gıda güvenliğinin ne denli önemli olduğunu da hatırlatıyor.

RİSKLİ ÜRÜNLERİN BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

FDA tarafından tüketicilere 11 Şubat 2025 son kullanma tarihine sahip ve "6463307xx" ya da "6462307xx" üretim kodlarını barındıran ürünleri satın almamaları uyarısında bulundu. FDA, riskli ürünlerin piyasadan tamamen toplanılması için sürecin hızla sürdürüldüğünü kaydetti.

FRİTO-LAY'DEN AÇIKLAMA

Gelişmenin ardından bir açıklama yapana Lays'in çatı şirketi Frito-Lay, toplatılma kararı alınan ürünlere ilişkin şu ana kadar herhangi bir alerjik reaksiyon şikayeti almadıklarını duyurdu. Fakat, olası sağlık risklerine karşı ürünlerin tedbir amacıyla geri çağrıldığı belirtildi.

Ünlü cips markasında \'ölüm riski\': Piyasadan toplatılıyor

3-sayfa, Sağlık, Dünya, FDA, FDA, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü cips markasında 'ölüm riski': Piyasadan toplatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Burak Başkan:
    ABD de bu şekilde üretenler Türkiye de sülfirik asit koyuyorlardır. ama bizde pek denetlenmez. 83 4 Yanıtla
  • Metin Yoldas:
    bize gönderirler indirim yaparlar biz yeriz 65 4 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    vış babo. 28 11 Yanıtla
  • Nis Ard:
    olsa da yesek 4 29 Yanıtla
  • Fuzuli:
    Bişey olmaz bize gönderirler bizimkiler gümrükten geri dönen meyve&sebzeleri de alıp bize yediriyorlar nasıl olsa… 12 0 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    CHP LİLERE ÜCRETSİZ VERİN YESİNLER 1 4 Yanıtla
  • mutlu kulçabay:
    Kaç yıldır var acaba 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 03:41:58. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü cips markasında 'ölüm riski': Piyasadan toplatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.