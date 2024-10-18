Ünlü İsimlere Dolandırıcılık İddiası - Son Dakika
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Ünlü İsimlere Dolandırıcılık İddiası

Banka müdürü Seçil Erzan, ünlü futbolculardan 25 milyon dolarla dolandırıldığı iddia edildi.

18.10.2024 15:24
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Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanması sürüyor.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Yargılama çerçevesinde İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesince, davanın tek tutuklu sanığı Seçil Erzan hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, sanık Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Davanın görülmesine ise 15 Kasım tarihinde İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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