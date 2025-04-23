Ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti

Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular ve Teşkilat gibi birçok dizide rol alan oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti.

Çok sayıda dizide rol alan ünlü oyunu Leyla Okay, 62 yaşında hayatını kaybetti. Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular ve Teşkilat gibi birçok dizide rol alan oyuncu Leyla Okay'ın ölüm haberi hayranlarını üzdü.

KARŞIYAKA MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLECEK

62 yaşında hayata gözlerini yuman Okay, rol aldığı tiyatro oyunlarda da adından söz ettirmişti. Öte yandan Okay'ın cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedileceği bilgisi verildi.

LEYLA OKAY KİMDİR?

1963 yılında Ankara'da doğan Leyla Okay, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro eğitimi aldı. Lise yıllarında kendi çabalarıyla tiyatroya başladı.. İlk sahne deneyimini "Bozuk Para" adlı oyunla Ankara Komedi Sahnesi'nde yaşadı. Daha sonra Amerikan Kültür ve Birlik Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı.

Tevfik Yapıcı, Ercan Demirel ve Bülent Yıldıran ile birlikte Kaktüs Kabare'de uzun yıllar boyunca birçok çocuk oyununda ve "Ölelim mi Gülelim mi?" adlı oyunda sahne aldı. Aynı isimlerle TRT'de yayınlanan ve 1990'ların başında doğaçlama tiyatroyu televizyona taşıyan "Yakıştır" programında da birlikte çalıştı.

1989 yılında Kaktüs Kabare'den ayrılarak televizyon kariyerine adım atan Okay, "Dostlarımız" dizisiyle kamera önü oyunculuğa başladı. Ardından "Ferhunde Hanımlar" (Kiraz), "Bizim Evin Halleri" (Pembe), "Yamak Ahmet" (Hala), "Rumuz Cavidan" (Zişan), "Yalancı Bahar", "Derin Sular", "Anne" ve "Teşkilat" gibi birçok dizide rol aldı.?

2013 yılında Ankara Kuğulu Park'ta gerçekleşen bir yürüyüş sırasında başına isabet eden gaz bombası nedeniyle beyin kanaması geçirdi. O dönemde sağlık durumu hakkında çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmış, ancak kısa sürede sağlığına kavuşmuştu.