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Ünlü sunucu Armağan Çağlayan AVM'de çalışanlarla tartıştı - Son Dakika
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Ünlü sunucu Armağan Çağlayan AVM'de çalışanlarla tartıştı

Ünlü sunucu ve TV program yapımcısı Armağan Çağlayan, Şişli'deki bir AVM'de bulunan kozmetik firması çalışanlarıyla tartıştı. Çalışanlara dakikalarca bağıran Çağlayan'ın o anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ünlü sunucu Armağan Çağlayan AVM\'de çalışanlarla tartıştı
07.12.2023 - 16:19,
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Armağan Çağlayan, çekim için gittiği bir kozmetik firmasında çalışanlarla tartıştı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de bulunan bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre ünlü sunucu ve TV yapımcısı Armağan Çağlayan (57), program çekimi için bulunduğu AVM'deki bir kozmetik firmasına geldi. Çağlayan burada henüz bilinmeyen bir nedenle firma çalışanlarıyla tartışmaya başladı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Çalışanlara dakikalarca bağıran Çağlayan, ardından firmadan uzaklaştı. Özel güvenlik görevlilerinin de müdahale ettiği tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Ünlü sunucu Armağan Çağlayan AVM'de çalışanlarla tartıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü sunucu Armağan Çağlayan AVM'de çalışanlarla tartıştı - Son Dakika
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