tv100'de ekranlara gelen Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı programının bu akşamki bölümünde herkesi korkutan anlar yaşandı.
Ünlü gurme Vedat Milor'un da konuk olduğu program sırasında Prof. Dr. İlber Ortaylı, rahatsızlandı. İlber Hoca'nın rahatsızlanması üzerine programa kısa bir ara verildi. Ortaylı, yayından erken ayrılmak durumunda kaldı.
Okan Bayülgen o anlarda, "Hocam sizin tansiyonunuz yüksek, ateşiniz çıkacak galiba, hastalanacaksınız. Hayranım bu profesyonelliğinize hangi yaşta olursak olalım sorumluluk duygusun bize bir kere daha aşılıyorsunuz. Stüdyodaki arkadaşlarımızla sizi evinizde dinlenmeniz için uğurlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Ortaylı ise, "Başka bir zaman devam edelim" diyerek yayını bitirdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı'nın Canlı Yayında Rahatsızlanması Herkesi Korkuttu - Son Dakika
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