Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı'nın Canlı Yayında Rahatsızlanması Herkesi Korkuttu - Son Dakika
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Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı'nın Canlı Yayında Rahatsızlanması Herkesi Korkuttu

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tv100'deki 'Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı' programında Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın canlı yayında rahatsızlanması büyük korku yarattı. Programa ara verilirken Ortaylı'nın yayından erken ayrılması gerekti. Okan Bayülgen, Ortaylı'nın profesyonelliğine hayran olduğunu belirtti ve stüdyodaki ekip Ortaylı'yı evinde dinlenmesi için uğurladı.

03.12.2024 21:14  Güncelleme: 21:52
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tv100'de ekranlara gelen Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı programının bu akşamki bölümünde herkesi korkutan anlar yaşandı.

İLBER HOCA KORKUTTU

Ünlü gurme Vedat Milor'un da konuk olduğu program sırasında Prof. Dr. İlber Ortaylı, rahatsızlandı. İlber Hoca'nın rahatsızlanması üzerine programa kısa bir ara verildi. Ortaylı, yayından erken ayrılmak durumunda kaldı.

OKAN BAYÜLGEN: PROFESYONELLİĞİNİZE HAYRANIZ

Okan Bayülgen o anlarda, "Hocam sizin tansiyonunuz yüksek, ateşiniz çıkacak galiba, hastalanacaksınız. Hayranım bu profesyonelliğinize hangi yaşta olursak olalım sorumluluk duygusun bize bir kere daha aşılıyorsunuz. Stüdyodaki arkadaşlarımızla sizi evinizde dinlenmeniz için uğurlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ortaylı ise, "Başka bir zaman devam edelim" diyerek yayını bitirdi.

Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı\'nın Canlı Yayında Rahatsızlanması Herkesi Korkuttu

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı'nın Canlı Yayında Rahatsızlanması Herkesi Korkuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bir rüya null:
    ALLAHCC şifa versin sohbeti güzel... 18 1 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    beni korkutmadı 4 14 Yanıtla
  • Seçmece null:
    Tek tarihçi merhum üstad Kadir MISIROĞLUDUR... 2 13 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    bi osuruk borcun kalmis dede 0 12 Yanıtla
  • Çelikk:
    Reisin adamı 1 9 Yanıtla
  • Murat Sert:
    aman cok korktuk. 0 7 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Ülkemiz için kıymetli bir değer, geçmiş olsun. Allah şifa versin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı'nın Canlı Yayında Rahatsızlanması Herkesi Korkuttu - Son Dakika
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