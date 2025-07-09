Ünlü televizyon yıldızı evinde öldü! Çürümüş cesedi 20 gün sonra bulundu - Son Dakika
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Ünlü televizyon yıldızı evinde öldü! Çürümüş cesedi 20 gün sonra bulundu

Ünlü televizyon yıldızı evinde öldü! Çürümüş cesedi 20 gün sonra bulundu
09.07.2025 10:46
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Pakistan'ın tanınmış oyuncu ve modeli Humaira Asghar, Karaçi'deki evinde ölü bulundu. Genç kadının cesedi, ev sahibinin kira borcu nedeniyle mahkemeye başvurması ve mahkeme kararıyla polis ekiplerinin eve girişi sonucu ortaya çıktı. İlk incelemelere göre, evde zorla girildiğine dair bir iz bulunmadı ve cinayet şüphesi düşük. Ö

Pakistan'da "Tamasha Ghar" adlı reality şovla tanınan 32 yaşındaki oyuncu ve model Humaira Asghar, Karaçi'deki evinde ölü bulundu. Genç kadının cesedi, polis ekiplerinin eve girmesinden tam 20 gün sonra ortaya çıktı.

Humaira Asghar'ın kira borcu nedeniyle ev sahibi tarafından mahkemeye başvuruldu. Mahkeme kararıyla dairenin boşaltılması istenince polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Evin içinde bulunan çürümüş cesedin Humaira'ya ait olduğu belirlendi.

Yapılan ilk incelemelerde, evde zorla girildiğine dair herhangi bir iz bulunmadı. Bu nedenle polis, cinayet şüphesinin düşük olduğunu açıkladı. Olay yeri inceleme ekibinden Dr. Summaiya Syed, cesedin "çok ileri derecede çürümüş" olduğunu ve uzun süredir evde bulunduğunu ifade etti. Ölüm nedeni ise henüz netleşmedi.

Humaira Asghar, Pakistan'da yayınlanan ve Big Brother formatına benzeyen "Tamasha Ghar" adlı yarışma programıyla tanınmıştı. Ayrıca bazı filmlerde rol almış ve modellik yapmıştı. Aynı zamanda güzellik yarışmalarında dereceler elde etmişti.

Genç oyuncunun yalnız yaşadığı ve sosyal çevresiyle çok fazla iletişimde olmadığı öğrenildi. Ölümünün üzerinden günler geçmesine rağmen kimsenin haber almaması, ülkede sosyal izolasyon ve yalnızlık konularını yeniden gündeme getirdi.

Olay, kamuoyunda büyük üzüntüyle karşılandı. Sosyal medyada birçok hayranı, Humaira'nın zamansız ölümüyle ilgili başsağlığı mesajları paylaştı.

Ünlü televizyon yıldızı evinde öldü! Çürümüş cesedi 20 gün sonra bulundu
Ünlü televizyon yıldızı evinde öldü! Çürümüş cesedi 20 gün sonra bulundu

Pakistan, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü televizyon yıldızı evinde öldü! Çürümüş cesedi 20 gün sonra bulundu - Son Dakika

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