Ünlü Yönetmen Ezel Akay Uyuşturucu Operasyonu ile Gözaltına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan Türkiye'nin ünlü yönetmenlerinden Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay adliyeye sevk edildi.

İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri yönetmen Ezel Akay'ın evinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Ekipler eve operasyon düzenleyerek didik didik aradılar. Evde yapılan aramada kurulan sistemde yetiştirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdiler. Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay ekiplerce gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelere el konuldu.

Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildiler. - BURSA