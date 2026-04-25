Unuttuğu eşyasını almak için döndü, botla açıldığı Fırat Nehri\'nde kayboldu

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ailesiyle pikniğe gelen şahıs, unuttuğu eşyasını ger almak için botla açıldığı Fırat Nehrine düşerek kayboldu.

İlçenin kırsal Geçiköy Mahallesi'nde ailesiyle pikniğe gelen Mehmet Aslan (59), toparlanıp döneceği vakit unuttuğu eşyasını geri almak için oğluyla birlikte piknik yaptığı alana geri döndü.

Botuyla Fırat Nehri'nin karşı kıyısına geçmeye çalışan Aslan ve oğlu, botun ani manevrası sonucu dengesini kaybederek nehre düştü. Aslan, başına aldığı darbe sonucu kaybolurken, oğlu yüzerek kıyayı ulaştı. Çevredekiler, teknelerle kurtarma çalışmasında bulunurken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma sualtı arama, itfaiye dalgıç, sağlık, AFAD ile gönüllü ekipler Diyarbakır Hunter Team Sportif Olta Balıkçılar gurubu ve çevredeki balıkçılar dron ve tekneleriyle arama çalışmalarına katıldı. - DİYARBAKIR