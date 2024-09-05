Ünye\'de apartman penceresinden düşen çocuğun burnu bile kanamadı

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Ordu'da 8 yaşındaki Mert Ali G., 4 katlı apartmanın 1. katındaki evinde oyun oynarken odadaki bazanın üstüne çıktıktan sonra dengesini kaybederek pencere camından aşağı düştü. Küçük Mert, içerisinde tahta parçalarının bulunduğu çuvalların üstüne düşerek, burnu bile kanamadı.

BURNU BİLE KANAMADI

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki Mert Ali G. kardeşiyle birlikte oyun oynamaya başladı. Bu sırada odada bulunan bazanın üstüne çıkan küçük Mert, açık pencere camından dengesini kaybederek yere düştü. Bir mobilya firmasına ait içerisinde tahta parçası bulunan çuvalların üzerine düşen küçük çocuğun burnu bile kanamazken, çevredeki esnaf ve vatandaşların müdahalesiyle çocuk, kontrol amaçlı ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.