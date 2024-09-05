Ünye'de apartman penceresinden düşen çocuğun burnu bile kanamadı - Son Dakika
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Ünye'de apartman penceresinden düşen çocuğun burnu bile kanamadı

Ünye\'de apartman penceresinden düşen çocuğun burnu bile kanamadı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 1'inci katında oyun oynayan çocuk, dengesini kaybederek pencereden düştü. Ancak çocuğun düşme sonucunda burnu bile kanamadı.

05.09.2024 20:54  Güncelleme: 01:32
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Ordu'da 8 yaşındaki Mert Ali G., 4 katlı apartmanın 1. katındaki evinde oyun oynarken odadaki bazanın üstüne çıktıktan sonra dengesini kaybederek pencere camından aşağı düştü. Küçük Mert, içerisinde tahta parçalarının bulunduğu çuvalların üstüne düşerek, burnu bile kanamadı.

BURNU BİLE KANAMADI

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki Mert Ali G. kardeşiyle birlikte oyun oynamaya başladı. Bu sırada odada bulunan bazanın üstüne çıkan küçük Mert, açık pencere camından dengesini kaybederek yere düştü. Bir mobilya firmasına ait içerisinde tahta parçası bulunan çuvalların üzerine düşen küçük çocuğun burnu bile kanamazken, çevredeki esnaf ve vatandaşların müdahalesiyle çocuk, kontrol amaçlı ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ünye'de apartman penceresinden düşen çocuğun burnu bile kanamadı
Ünye'de apartman penceresinden düşen çocuğun burnu bile kanamadı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ünye'de apartman penceresinden düşen çocuğun burnu bile kanamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünye'de apartman penceresinden düşen çocuğun burnu bile kanamadı - Son Dakika
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