Ünye\'de Kundaklama İhbarı: Otomobil Yandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde tamir için bir iş yerinin önüne bırakılan otomobil, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Akkuş- Niksar 20. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce bir iş yerine tamir için bırakılan otomobil, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Otomobili yakan şahıs hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki binalarda yaşayan vatandaşlar yanan aracı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

İş yerindeki kameralara kundaklama anı saniye saniye yansıdı

Olayın yaşandığı bölgedeki iş yeri sahipleri, güvenlik kameralarını incelediklerinde aracın kundaklandığını tespit etti. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak, incelemelerde bulundu. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. - ORDU