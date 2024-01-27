Ünye\'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu Aybastı'ya giden 52 AAF 699 plakalı yolcu otobüsü, Ünye'de çimento kavşağında 55 AAZ 440 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil şoförü yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıyı Ünye Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU