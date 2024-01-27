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Ünye'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Ünye'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul'dan Ordu Aybastı'ya giden bir yolcu otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ünye\'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
27.01.2024 - 10:15,
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Ordu'nun Ünye ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu Aybastı'ya giden 52 AAF 699 plakalı yolcu otobüsü, Ünye'de çimento kavşağında 55 AAZ 440 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil şoförü yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıyı Ünye Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ünye'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünye'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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