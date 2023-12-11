 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ünye'de silahlı saldırı: Adam yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ünye'de silahlı saldırı: Adam yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, kaldırımda sandalyede otururken silahlı saldırıya uğrayan bir adam yaralandı. Şahsın, 16 ay önce de benzer bir saldırıya maruz kaldığı belirlendi. Olay yerinde bulunan boş kovanlar ve güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde yapılan araştırmalar devam ediyor.

11.12.2023 - 19:29,  Güncelleme: 19:31
Abone Ol

Ordu'da 1 kişi, 16 ay sonra yeniden silahlı saldırıya uğradı... O anlar kamerada

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde, kaldırımda sandalyede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan adam yaralandı. Şahsın, 16 ay önce de yine silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Olay, Liseler Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önündeki kaldırımda sandalye üzerinde oturan Turgay Uysal'a (48), tali yoldan çıkarak ilerleyen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçtan peş peşe ateş edildi. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Turgay Uysal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde 11 adet boş kovan bulundu

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda olay yerinde 11 adet boş kovan bulundu. İlçede geniş güvenlik önlemleri alan polis, silahlı saldırıda kullanılan hafif ticari aracı Atatürk Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay ayı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay yerinden geçmekte olan hafif ticari araç içerisinden bir kişinin peş peşe Turgay Uysal'a ateş ettiği görüldü.

16 ay önce de silahlı saldırıya uğradı

Turgay Uysal, 21 Temmuz 2022 tarihinde bir kişinin silahlı saldırısında tekrar yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

Ünye\'de silahlı saldırı: Adam yaralandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hisarcık, Hükümet, Ünye, Ordu, Saldırı, Olay, Güvenlik, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ünye'de silahlı saldırı: Adam yaralandı - Son Dakika


21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor

Son Dakika
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 21:41:53. #1.11#
SON DAKİKA: Ünye'de silahlı saldırı: Adam yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement