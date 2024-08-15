Ünye\'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

3.Sayfa

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Liseler Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye Şehir Merkezi istikametinden Fatsa ilçesi istikametine seyir halinde olan Mehmet E. yönetimindeki 34 CJV 12 plakalı otomobil, Nihat K. idaresindeki 52 ABP 680 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Hatice Y. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU