Ürdün, kilise saldırısıyla bağlantılı teröristleri Suriye'nin güneyinde vurdu

Ürdün, 23 Ekim'deki kilise saldırısı ile bağlantılı teröristlerin saklandığını gerekçe göstererek Suriye'nin güneyine hava harekatı düzenledi.

Ürdün, 23 Ekim'deki kilise saldırısının arkasındaki faillerin Suriye'de faaliyet gösteren "terör örgütleri" ile bağlantılı olduğunu tespit etmesinin ardından Suriye'nin güneyine hava harekatı düzenledi. Ürdün tarafından yapılan açıklamada, hava kuvvetlerinin Suriye'nin güneyinde teröristler tarafından kullanılan sığınakları hedef aldığı aktarıldı.

Suriye, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı. Suriye basını, Dera kentine bağlı Nasip ve Müzeyrib beldeleri çevresinde birçok patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.

Ürdün'ün Karak vilayetindeki bir kiliseye 23 Ekim'de cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Ürdünlü yetkililerin terör saldırısı olarak nitelendirdiği olayla bağlantılı 3 silahlı şüpheli gözaltına alınmıştı.