Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Suriye'ye saldırısında 5 sivil öldü, 2 yaralı - Son Dakika
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Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Suriye'ye saldırısında 5 sivil öldü, 2 yaralı

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Ürdün'ün Suriye'nin güneydoğusuna düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 5 sivil öldü, 2 kişi yaralandı. Deraa Sağlık Müdürü, 65 yaşındaki sivilin şarapnel yarasıyla kaldırıldığı Deraa Ulusal Hastanesi'nde öldüğünü açıkladı.

Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Suriye'nin güneydoğusundaki bazı noktalara düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ürdün'ün 23 Ekim'deki kilise saldırısının arkasındaki faillerin Suriye'de faaliyet gösteren "terör örgütleri" ile bağlantılı olduğunu tespit etmesinin ardından Suriye'nin güneyine düzenlediği hava saldırısının bilançosu netleşti. Deraa Sağlık Müdürü tarafından yapılan açıklamada ise bombardıman sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında bulunan 65 yaşındaki bir sivilin, şarapnel parçalarıyla ağır yaralanarak kaldırıldığı Deraa Ulusal Hastanesi'nde hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ürdünlü yetkililer ise operasyonun Suriye tarafı ile koordinasyon halinde gerçekleştirildiğini ve saldırıyı düzenleyenlerin Suriye'nin güneyindeki terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu açıkladı.

Kaynak: İHA
Politika3. SayfaSuriyeÜrdünDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Suriye'ye saldırısında 5 sivil öldü, 2 yaralı - Son Dakika
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