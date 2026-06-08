Urla'da 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Urla'da 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

08.06.2026 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Urla açıklarında sahil güvenlik 18 düzensiz göçmeni lastik botla yakaladı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan fiber karinalı lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Dün saat 00.10 sıralarında Urla ilçesi açıklarında, görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-351) tarafından deniz üzerinde ilerleyen bir lastik bot tespit edildi. Bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye hızla ekipler sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik Botları (KB-41, KB-117, KB-4503), hareket halindeki fiber karinalı lastik botun önünü keserek durdurdu. Bot içerisinde yapılan incelemelerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Sahil Güvenlik, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Göçmen, Dünya, İzmir, Urla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Urla'da 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya Havalimanı’nda bebek bezinden servet çıktı Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı
Aziz Yıldırım’dan Hakan Safi cephesine olay gönderme Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi cephesine olay gönderme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: COP31 Taraflar Konferansı’na giden yolda Sıfır Atık Forumu’nun üstlendiği misyon çok değerli Cumhurbaşkanı Erdoğan: COP31 Taraflar Konferansı’na giden yolda Sıfır Atık Forumu’nun üstlendiği misyon çok değerli
Seçimi kazanan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı Seçimi kazanan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı
İran, İsrail’e yönelik füze saldırısı başlattı İran, İsrail’e yönelik füze saldırısı başlattı
Ederson’dan Aziz Yıldırım’a telefon: Fenerbahçe’de seve seve kalmak isterim Ederson'dan Aziz Yıldırım'a telefon: Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim

19:12
“Grup toplantısı“ restleşmesi sürüyor Özgür Özel de aynı saati verdi
"Grup toplantısı" restleşmesi sürüyor! Özgür Özel de aynı saati verdi
19:00
Giderayak son kıyağını yapmış Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım’a bildirdi
Giderayak son kıyağını yapmış! Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım'a bildirdi
18:04
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
17:36
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
17:35
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
17:24
İran’dan “ABD eyaletlerini vururuz“ tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz
İran'dan "ABD eyaletlerini vururuz" tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 19:34:50. #7.13#
SON DAKİKA: Urla'da 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.