Urla'da Çıkan Yangında 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Urla'da Çıkan Yangında 1 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla'da çıkan yangını kontrol altına alamadıklarını ve yangını çıkaran kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yangının bir evde yapılan kaynak çalışmasından otluk alana sıçradığını belirten Vali Elban, yangının hızlıca yayıldığını ve müdahalenin sürdüğünü ifade etti. Yangın nedeniyle 455 ev ve iş yeri tahliye edilirken, bin 630 vatandaşın çıkartıldığı bildirildi.

31.07.2024 18:31
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Urla'daki yangını çıkartan 1 kişinin gözaltına alındığını ve yangının henüz kontrol altına alınmadığını aktaran İzmir Valisi Süleyman Elban, "Yangın, bir evde yapılan kaynak çalışmasından otluk alana sıçrıyor. Otluk alanda meydana gelen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızlıca yayılıyor ve maalesef bu tablo ortaya çıkıyor" dedi.

İzmir'in Urla ilçesi Çeşmealtı mevkiinde 11.40 sıralarında çıkan yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor. İncelemelerde bulunmak üzere yangın bölgesine gelen İzmir Valisi Süleyman Elban, yangına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Elban, "Dün il genelinde 6 yangınımız vardı. Bunların en önemlisi Urla'daydı. Urla'mızın güney hattında. Bu sabah itibarıyla o yangın tamamen kontrol alındı ve söndürüldü. Ancak 11.43 itibarıyla Çeşmealtı mevki dediğimiz bölgede de bir yangın başladı. Dün olduğu gibi bugün de 50-60 kilometreyi bulan ve çok sık yön değiştiren bir etkisiyle, çok hızlı bir şekilde yangın yayıldı. 9-10 dakika içerisinde orman ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. Rüzgarın hem hızlı olması hem de çok hızlı yön değiştirmesi nedeniyle yangın çok hızlı yayıldı. An itibarıyla 117 tane karada iş makinelerimiz, arazözlerimiz, su tankerlerimizle müdahale ediyoruz. Emniyetimize ait 8, jandarmamıza ait 1 TOMA'mızla özellikle onlar burada çok iş görüyor. Çünkü bu alan hem fabrika, otel, iş yerlerinin olduğu, hem de yaygın bir yerleşim alanının olduğu bir bölge. Dolayısıyla burada onlar da yangının buralara zarar vermemesi için gayret gösteriyor. Havada ise 5 uçağımız 12 helikopterimizle müdahalemiz devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

"455 ev ve iş yeri tahliye edildi, bin 630 vatandaş çıkartıldı"

Yangının henüz kontrol altına alınmadığını ancak enerjisinin bir miktar düşürüldüğünü belirten Vali Elban, şunları kaydetti:

"2 ayrı noktada sıkıştırdı arkadaşlarımız yangını. Eğer buralarda yangını tutabilirsek inşallah kısa bir süre içerisinde iyi haber de verebiliriz. Rüzgar olduğu için kesin bir şey söyleyemiyoruz. Çok fazla araziye dağılmış evler ve iş yerleri var. Dolayısıyla 455 tane ev ve iş yerini tahliye ettik. Bin 630 vatandaşımız buradan çıkartıldı. Şu an için pek sevindirici taraf, herhangi bir ölü ya da yaralımız yok. Ancak yangının seyrine göre tahliye durumumuz devam edebilir."

Yangın, bir evdeki kaynak çalışmasından çıkmış

Yangının çıkış nedenini anlatan Vali Elban, "Yangın, 11.43 itibarıyla bir evde yapılan kaynak çalışmasından otluk alana sıçrıyor. Otluk alanda meydana gelen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızlıca yayılıyor ve maalesef bu tablo ortaya çıkıyor. Yanan hektar olarak henüz net bir tespitimiz yok. Çünkü yanan alan da çok karışık alanlar. Bir tarafta bahçeler, tarlalar var. Bir tarafta otluk alanlar ve ormanlar var" diye vurguladı.

"Allah'a şükür bir can kaybımız ve yaralımız yok"

Yangına dair kısa süre içerisinde iyi haberler vermeyi temenni ettiklerini ifade eden Vali Elban, sözlerine şöyle devam etti:

"Hem karadan hem havadan tüm ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisinde. Öbür tarafta da emniyet ve jandarmamız da sürekli vatandaşımızı tahliye etmek için uğraşıyorlar. Onlar da maalesef evlerinden ve bulundukları yerden çıkmamak için gayret ediyorlar. Bazen direnç gösteriyorlar ama güvenlik güçlerimize yardımcı olurlarsa, onların malı da bizim için çok önemli ama canlar bizim için daha önemli. Allah'a şükür bir can kaybımız, yaralımız yok. Daha sonra hasar tespitlerine bakarız."

Yangını çıkartan 1 kişi gözaltına alındı

500'ün üzerinde sadece yangına müdahale anlamında personellerin yoğun bir şekilde çaba sarf ettiklerini söyleyen Vali Elban, "Takviye kuvvetle de buranın giriş çıkışıyla ilgili tedbir alınıyor. Alan olarak dünkünden biraz daha büyük yangın ama riski daha yüksek. Çünkü dünkü alanda çok fazla yerleşim yeri tehdit altında değildi. Sadece birkaç noktada karavan vardı. Denize girenler vardı. Fakat burada çok fazla hem yerleşim yerleri var hem de fabrikalar, iş yerleri, oteller var. Dolayısıyla buranın riski daha yüksek" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Urla'da Çıkan Yangında 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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