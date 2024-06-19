Urla'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

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İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 16.25 sıralarında ilçeye bağlı Balıklı Ova Mahallesi'ndeki makilik alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz ve 4 su ikmal aracı ve 5 dozerle müdahale ediyor.

Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR