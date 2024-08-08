Uşak'ta Bodrum Katında İşçiler Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi - Son Dakika
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Uşak'ta Bodrum Katında İşçiler Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Uşak\'ta Bodrum Katında İşçiler Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Uşak'ta bir apartmanın bodrum katında beton düzleme makinesiyle çalışan 4 işçi karbonmonoksit gazından zehirlendi. İşçiler hastaneye kaldırıldı.

08.08.2024 16:30
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Uşak'ta bir apartmanın bodrum katında beton düzleme makinesiyle çalışan 4 işçi karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Olay, merkeze bağlı Kuyucak Mahallesi 1. Ilgaz Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın bodrum katında beton düzleme makinesiyle çalışan İ.Ç., H.Ç., Y.Ç., ve Y.Ç. bodrum katında çalışırken, Y.Ç. bir anda bayıldı. Y.Ç.'nin bayıldıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aranması üzerine olay yerine 112 Sağlık, AFAD ve Polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Y.Ç, İ.Ç., H.Ç. ve Y.Ç. mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri binada ve çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekiplerince yapılan ölçümde işçilerin içerde çalıştırılan 3 tane beton düzleme makinesinin egzozundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı.

Öte yandan, ekiplerce inceleme başlatılırken, hastaneye kaldırılan işçilerin durumu iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Bodrum Katında İşçiler Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi - Son Dakika

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