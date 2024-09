Uşak\'ta Orman Yangınına Mücadele Devam Ediyor

3.Sayfa

Uşak Valisi Naci Aktaş, Banaz ilçesinde orman yangınını söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgede incelemelerde bulundu.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Karaköse köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Uşak Valisi Naci Aktaş, İl AFAD Müdürü Burak Edin'den bilgi aldı. Vali Aktaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "81 araç, 244 personelle söndürme mücadelesi devam ediyor. 3'ü orman teşkilatına, 2'si jandarmamıza ait 5 helikopterle havadan müdahale ediliyor. Şu an itibarıyla çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Yakında olan bir Karaköse köyümüz var, onun da şu an bir tehdit riski gözükmemektedir. Yangın söndürme çalışmamız devam etmektedir" dedi.

Vali Aktaş, bölgedeki incelemelerinin ardından Karaköse köyünü ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan Vali Aktaş'ın geçmiş olsun dileklerini ilettiği bir vatandaş yangından dolayı gözyaşlarına hakim olamadı. - UŞAK