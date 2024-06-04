Uşak'ta Otomobilden Bin 932 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

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Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden bin 932 adet adet sentetik ecza, bir ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine şehir merkezinde bir otomobil durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada otomobilden bin 932 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Araçta bulunan B.A. ve A.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK