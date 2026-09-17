Uşak'ta sağanak ve dolu ulaşımı felç etti, araçlar yolda kaldı - Son Dakika
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Uşak'ta sağanak ve dolu ulaşımı felç etti, araçlar yolda kaldı

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Uşak\'ta sağanak ve dolu ulaşımı felç etti, araçlar yolda kaldı
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Uşak'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı bazı yolları göle çevirdi. Su birikintileri nedeniyle araçlar yolda kalırken, Uşak-Ankara ve Uşak-İzmir karayollarındaki Selçuklu Köprülü Kavşağı'nda geçiş yan yollardan sağlandı.

Uşak'ta kısa sürede etkili olan sağanak ve dolu yağışı, bazı yolları göle çevirirken sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve dolu yağış uyarısında bulunduğu Uşak'ta beklenen yağış, akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmurun ardından dolu yağışı da etkili oldu. Yağış nedeniyle kent genelindeki bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçların da su birikintileri nedeniyle arıza yaparak yolda kaldığı görüldü. Yoldan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar ise yağmur suları nedeniyle güçlük yaşadı.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapanırken, ihbarlar üzerine bölgelere polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yollarda güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Uşak- Ankara ve Uşak- İzmir karayolları üzerinde bulunan Selçuklu Köprülü Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle araçların geçişi yan yollardan sağlandı. Uşak-Denizli karayolunun Halil Kaya Gedik Bulvarı bölümünde ise oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşım bir süre durdu.

Belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu yollarda biriken suların tahliye edilmesinin ardından ulaşım yeniden sağlandı.

Kaynak: İHA
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