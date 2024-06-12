Uşak'ta Tarım Arazisinde Başlayan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Uşak'ta Tarım Arazisinde Başlayan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp, ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor. Yangın, Uşak merkeze bağlı Yenişehir köyü yakınlarında bir tarlada çıktı ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangın, Uşak İzmir karayolunun karşı tarafına da sıçradı. Yangını söndürme çalışmalarına helikopter ve uçak da destek veriyor.

12.06.2024 21:10
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Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp, ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre; saat 16.30 sıralarında Uşak merkeze bağlı Yenişehir köyü yakınlarında bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Şiddetlenen yangın uşak İzmir karayolunun karşı tarafına da sıçradı. Ormanlık alan ile tarım arazilerinde etkili olan yangına Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı atasözlerinin yanı sıra Uşak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile su tankerleri, Uşak il Özel idaresine ait su tankerleri, emniyet jandarma AFAD, 112 ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Uşak'ta faaliyet gösteren arama kurtarma dernekleri de destek verdi.

Yangını söndürme çalışmalarına 2 helikopter ve 1 uçak destek olarak geldi. Geniş bir alanda etkili ola yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Tarım Arazisinde Başlayan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta Tarım Arazisinde Başlayan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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